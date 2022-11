Il presidente Usa: "È tutto nelle vostre mani. Sono ottimista, vedo l'America riaffermarsi alla guida del mondo nel ventunesimo secolo"

(LaPresse) Secondo Joe Biden in queste elezioni di midterm “è in gioco la democrazia”. Il presidente si è rivolto ai sostenitori del suo partito al Sarah Lawrence College di Westchester, in occasione di un evento per la campagna elettorale della governatrice di New York, Kathy Hochul. “Ci sono più di 300 candidati repubblicani a cariche statali, locali e federali che negano le elezioni, affermando che non ho vinto, anche se le centinaia di tentativi di contestazione sono tutti falliti, anche nei tribunali repubblicani”, dice Biden. “È tutto nelle vostre mani. Sono ottimista. Vedo l’America riaffermarsi alla guida del mondo nel ventunesimo secolo”, conclude il capo dello Stato americano.

