Il presidente degli Stati Uniti si sente ottimista: "Le nostre iniziative politiche interessano alle gente"

(LaPresse) Joe Biden si è detto “ottimista” sulle possibilità di vincita del partito democratico alle elezioni di midterm della prossima settimana. “Questa volta vinceremo”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti ai giornalisti prima di imbarcarsi sull’Air Force One in partenza per Chicago per la campagna elettorale. “Mi sento fiducioso sulle nostre possibilità. Le nostre iniziative politiche interessano alle gente. Potete sorridere, sto bene”, ha concluso l’inquilino della Casa Bianca.

