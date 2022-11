Francesco di rientro dal viaggio in Bahrein: "Nel vostro Paese c'è spazio per tutti"

(LaPresse) Il Papa, durante il suo viaggio di ritorno dal Bahrein, ha affrontato con i giornalisti una serie di argomenti, tra cui lo stato dei diritti delle donne nel Paese mediorientale e l’invasione russa dell’Ucraina. “È stato un viaggio di incontro. Per me la novità è stata conoscere una cultura aperta a tutti. Nel vostro Paese c’è spazio per tutti. Il re mi ha detto che le donne possono fare tutto quello che vogliono. Se una donna vuole lavorare, può farlo. Un’apertura totale, mi ha detto”, dice il Papa. “Mi colpisce la crudeltà, che forse non appartiene al popolo russo, perché il popolo russo è un grande popolo. Si tratta di mercenari e soldati che vanno in guerra come se fosse un’avventura. Preferisco pensarla così perché ho una grande stima per il popolo russo e per l’umanesimo russo”, conclude.

