Il pontefice rientra dopo la visita di quattro giorni nell'arcipelago del Golfo Persico

Papa Francesco ha concluso il primo viaggio in Bahrein incoraggiando sacerdoti e suore a continuare a servire il “piccolo gregge” cattolico del Regno del Golfo Persico. Il re del Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa e lo sceicco Ahmed al-Tayeb, il Grande Imam di al-Azhar, erano presenti alla base aerea di Sakhir per salutare il pontefice. Francesco ha nuovamente toccato la difficile situazione dei prigionieri in Bahrein nell’evento finale del suo viaggio di quattro giorni. I gruppi per i diritti umani avevano esortato Francesco a usare la sua visita nell’arcipelago del Golfo Persico per chiedere la fine della pena capitale e per difendere i prigionieri politici, centinaia dei quali sono detenuti da quando il Bahrein ha represso violentemente le proteste della Primavera araba del 2011 con l’aiuto della vicina Arabia Saudita e degli Emirati Arabi.

