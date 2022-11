Si tratta di un record, arrestate venti persone

La Guardia Civil spagnola ha sequestrato una quantità record di marijuana. Le autorità hanno dichiarato che il sequestro costituisce il più grande mai avvenuto di questo tipo di droga: 32 tonnellate di cime di marijuana pronte per essere vendute in Spagna, Paesi Bassi, Germania e Belgio. L'”Operacion Jardines” (Operazione Giardini) ha avuto luogo il 27 ottobre a Toledo, Ciudad Real, Valencia e nelle Asturie. I 32.370,2 chilogrammi di marijuana sono stati trovati in varie fasi di lavorazione, anche come piante essiccate, in serre e strutture, dove erano confezionati sotto vuoto e pronti per la vendita. La Guardia Civil ha dichiarato che la droga, equivalente a oltre un milione di piante, veniva lavorata e venduta attraverso una complessa rete. Sono state arrestate venti persone, tra cui nove uomini e 11 donne di età compresa tra i 20 e i 59 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata