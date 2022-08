. La polizia stima che il valore di mercato della metanfetamina sia di 1,6 miliardi di dollari australiani

(LaPresse) Le autorità hanno trovato 1,8 tonnellate di metanfetamina nascoste in piastrelle di marmo spedite dal Medio Oriente a Sydney, in quello che la polizia descrive come il più grande sequestro di sostanze illecite mai avvenuto in Australia. Tre uomini sono stati arrestati dopo che 748 chilogrammi di droga sono stati trovati all’inizio del mese nascosti in 24 container arrivati a Port Botany, hanno raccontato i funzionari. Altri 1.060 chilogrammi di metanfetamina sono stati trovati in 19 container arrivati nello stesso porto la settimana scorsa. Le droghe erano nascoste nello stesso modo e tutte spedite dagli Emirati Arabi Uniti. La polizia stima che il valore di mercato della metanfetamina sia di 1,6 miliardi di dollari australiani (1,1 miliardi di dollari), il che riflette i prezzi più alti che gli australiani pagano per le droghe illecite rispetto ai consumatori di molti Paesi simili. Tutti i contenitori erano destinati a essere inviati a una fabbrica nella parte occidentale di Sydney che era stata allestita per estrarre rapidamente metanfetamina dal marmo. I tre uomini già arrestati – di 24, 26 e 34 anni – rischiano potenzialmente l’ergastolo se condannati per traffico di droga.

