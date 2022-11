Proseguono da giorni le provocazioni miliatari di Pyongyang. Seul risponde e dispiega 80 velivoli

Non si allenta la tensione tra le due Coree. Seul ha rilevato che circa 180 jet da guerra nordcoreani hanno sorvolato il confine tra i due Paesi sul lato settentrionale e i mari a ovest e a est della penisola coreana. Lo ha dichiarato lo Stato Maggiore sudcoreano, come riportato da Bloomberg. Le forze sud coreane in risposta hanno dispiegato 80 velivoli.

Sono giorni che proseguono le provocazioni militari da parte della Corea del Nord con continui lanci di missili.

