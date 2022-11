Chiedono l'intervento dei militari per evitare l'insediamento del governo di sinistra presieduto da Lula

A quattro giorni dalle elezioni presidenziali brasiliane, i sostenitori di Jair Bolsonaro restano in strada a protestare e a chiedere l’intervento dei militari per evitare il governo di sinistra del presidente eletto Luiz Inácio Lula da Silva. Centinaia di persone sono rimaste fuori dall’edificio del Comando militare orientale di Rio de Janeiro giovedì, giorni dopo che le autorità elettorali hanno dichiarato una vittoria schiacciante dell’ex presidente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva sull’incumbent di estrema destra Jair Bolsonaro. La possibilità che Da Silva, incarcerato per accuse di corruzione, torni a essere il loro presidente, ha suscitato in migliaia di persone stupore e incredulità.

