Amir Saeid Jalil: "Esagerare e sottovalutare ciò che accade distoglie l'attenzione dalla ricerca di una soluzione"

L’ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite, Amir Saeid Jalil, ha dichiarato ai giornalisti che la comunità internazionale non dovrebbe interferire con gli affari interni dell’Iran, difendendo la gestione delle proteste in corso nel Paese. “L’importanza della vita e della dignità umana è ciò che guida le nostre decisioni. Pertanto, le restrizioni dalle forze dell’ordine iraniane non devono essere un segno di debolezza. Crediamo che esagerare e sottovalutare le proteste in Iran serva solo a distogliere l’attenzione dalla ricerca di una soluzione praticabile e dalla risoluzione del problema”, ha detto Jalil.

