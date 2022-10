È successo nella città di Morbi, squadre di soccorritori al lavoro per cercare i dispersi

È salito a 132 il bilancio dei morti per il crollo di un ponte pedonale sopra un fiume nello Stato indiano occidentale del Gujarat. Più di 170 persone sono state tratte in salvo. Le squadre militari stanno ancora cercando le persone scomparse. Oltre cento persone sono cadute nel fiume Machchu quando il ponte pedonale è crollato. Il ponte sospeso di epoca coloniale era stato riaperto quattro giorni fa, dopo alcune riparazioni. I funzionari locali hanno detto che il ponte ha ceduto perché era sovraccarico di turisti accorsi per la stagione dei festival indù.

