È successo nella città di Morbi, regione del Gujarat: sulla struttura, al momento del collasso, si trovavano 150 persone

Tragedia in India. Nella città di Morbi, regione del Gujarat, un ponte sospeso sul fiume Machchu è collassato facendo cadere in acqua le 150 persone che si trovavano su di esso. Il governatore locale parla di un bilancio di almeno 60 morti. Il primo ministro indiano Narendra Modi, che si trova in una visita di tre giorni proprio nel Gujarat, si è detto “profondamente triste per la tragedia” e il suo ufficio ha annunciato compensazioni per i familiari delle vittime.

