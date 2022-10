Norme più severe nell'abbigliamento: l'aggressione all'università del Badakhshan

(LaPresse) Un video diffuso sui social mostra la violenza dei talebani sulle donne in Afghanistan. Un agente del ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio frusta le studentesse che tentano di entrare nell’ università del Badakhshan, a Fayzabad, nel nordest del paese, in quanto “colpevoli” di non indossare il burqa. Tre mesi fa la polizia religiosa talebana ha introdotto norme più severe per le donne nella provincia del Badakhshan.

