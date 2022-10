Lo ha detto la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson

“La Russia sta nuovamente cercando di usare la guerra da lei iniziata come pretesto per usare il cibo come arma, colpendo direttamente le nazioni bisognose e i prezzi alimentari globali, e aggravando le già gravi crisi umanitarie e l’insicurezza alimentare”. Lo ha affermato la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson, commentando la sospensione dell’accordo da parte di Mosca. “La Black Sea Grain Initiative ha già spostato oltre 9,3 milioni tonnellate di grano e ha fatto scendere i prezzi in tutto il mondo. È stato un enorme successo e deve continuare”, ha aggiunto.

