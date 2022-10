L'attacco delle truppe russe ha causato incendi e danni alla rete elettrica. Nel frattempo l'autostrada Svatove-Kreminna, nella regione di Luhansk, è tornata sotto il controllo di Kiev

Le truppe russe hanno bombardato la regione di Nikopol durante tutta la scorsa notte. Gli attacchi hanno colpito Nikopol, Marganetska e Myrivsk. Lo ha riferito Valentin Reznichenko, capo dell’amministrazione militare regionale di Dnipro, come riporta Unian. “Nikopol è stata la più colpita”, ha raccontato Reznichenko, spiegando che un uomo di 39 anni è rimasto ferito e che gli attacchi hanno provocato danni ad abitazioni e strutture civili, oltre che alla rete elettrica, e hanno causato un incendio in una stazione di servizio e in un garage.

Nel frattempo l’autostrada Svatove-Kreminna, nella regione di Luhansk, è tornata sotto il controllo ucraino. Lo ha annunciato il capo dell’amministrazione regionale di Luhansk, Serhiy Gaidai, come riporta Unian. “Per ora non nomineremo gli insediamenti in modo specifico. È meglio che lo faccia lo Stato Maggiore, ma possiamo dire che la rotta Svatov-Kreminna è praticamente sotto il controllo delle Forze armate. Nonostante il maltempo, piogge continue per diversi giorni di seguito c’è ancora un progresso, un po’, ma c’è”, ha sottolineato Gaidai.

