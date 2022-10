Una delle feste più sentite e più colorate del Paese

(LaPresse) Città del Messico fervono i preparativi per festeggiare il Giorno dei Morti: oltre 180 artigiani hanno contribuito a decorare 32 ‘altari’ nella piazza principale della capitale. Per le decorazioni sono stati utilizzati circa 5.000 cempasúchil, o fiori di calendula. Aperta al pubblico un’esibizione di oltre 30 donne-scheletri giganti che indossano costumi tradizionali. Le figure – ciascuna alta circa sette metri – rappresentano “Catrina”, la forma femminile del destino e della morte. Il Giorno dei Morti è una delle feste più sentite e più colorate del Messico. Combina le osservanze cattoliche della Commemorazione dei defunti con le usanze preispaniche di offrire fiori e cibo, o anche sigari e tequila, alle anime che si dice tornino per un giorno. e poi quelli che sono morti da adulti il ​​2 novembre. Video AP girato da Gerardo Carrillo.

