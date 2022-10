Quasi tutte le vittime in tre città della provincia di Maguindanao

Inondazioni improvvise e smottamenti causati dalle piogge torrenziali hanno provocato la morte di almeno 47 persone nelle Filippine. Almeno 42 persone sono state travolte da violente inondazioni e sono annegate o sono state colpite da smottamenti e detriti in tre città della provincia di Maguindanao da giovedì sera, ha affermato Naguib Sinarimbo, ministro degli interni della provincia. Altre cinque persone sono morte a causa della tempesta tropicale Nalgae, che ha colpito la provincia orientale di Camarines Sur, ha affermato l’agenzia governativa di risposta ai disastri. Il peggior impatto della tempesta finora è stato una colata di fango che ha seppellito dozzine di case nel villaggio tribale di Kusiong vicino alla città di Datu Odin Sinsuat a Maguindanao (come si vede nelle immagini, ha detto Sinarimbo all’Associated Press, citando i resoconti degli abitanti del villaggio di Kusiong. Undici corpi, per lo più di bambini, sono stati dissotterrati dai soccorritori usando le vanghe a Kusiong, dove vivevano circa 80 famiglie, ha raccontato Sinarimbo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata