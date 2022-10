Il presidente russo è intervenuto al Valdai Club

Il presidente Vladimir Putin è intervenuto durante il think tank moscovita Valdai Club, come annunciato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov attaccando i Paesi occidentali: “Il cosiddetto Occidente con le sue azioni alimenta l’instabilità e la crisi, come per la guerra in Ucraina, la situazione di Taiwan e destabilizza il mercato energetico mondiale”, ha detto.” “L’Occidente vuole detenere il potere, e conduce un gioco sporco e sanguinoso, negando la sovranità degli altri Paesi”, ha aggiunto. “L’espansione della Nato era assolutamente inaccettabile per noi, l’Occidente lo sapeva. Tutti lo sapevano, ma hanno semplicemente ignorato, completamente ignorato i nostri interessi nel campo della sicurezza”.

“I nazisti hanno bruciato i libri e in Occidente ora hanno censurato Dostoyevsky e Tchaikovsky. Neanche durante la Guerra fredda si è arrivati a negare l’esistenza della cultura e dell’arte dei propri avversari come sta facendo l’Occidente moderno”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso al Valdai Forum, spiegando però che “la Russia non si considera un nemico dell’Occidente“. “La Russia non sfida le elite occidentali ma difende il suo diritto di esistere”, ha detto ancora Putin che ha poi citato il discorso di Harvard del 1978 di Alexander Solzhenitsyn sulla “superiorità che acceca” l’Occidente, sottolineando che “nulla è cambiato in mezzo secolo”. “Il dialogo della Russia con l’Occidente tradizionale fornirà un contributo al mondo multipolare”, ha aggiunto Putin chiarendo che “i paesi occidentali e i nuovi centri di un ordine mondiale multipolare dovranno prima o poi avviare un dialogo paritario su un futuro comune. Prima accadrà, meglio è”.

Parlando poi del pericolo di un attacco nucleare, il presidente russo ha spiegato che “c’è sempre il pericolo di usare armi nucleari finché esistono”, smentendo però la possibilità di un attacco da parte dei russi: “la Federazione Russa non ha mai parlato direttamente della possibilità di usare armi nucleari, ha solo accennato ai possibili attacchi da parte dei nostri oppositori”, ha detto ancora Putin. L’accusa da parte dell’Ucraina secondo cui la Russia è pronta a far esplodere la centrale nucleare di Zaporizhzhia è un “delirio di Kiev”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso al Valdai Forum, come riportano le agenzie russe. “Noi controlliamo questa centrale nucleare, le nostre truppe si trovano lì. Sono dei pazzi a pensare queste cose”, ha detto Putin.

In Europa e negli Stati Uniti ” ci sono molti sostenitori dei valori tradizionali che sono con noi, lo sappiamo”

