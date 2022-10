La premier neozelandese ha visitato la base Scott

(LaPresse) La premier neozelandese Jacinda Ardern è arrivata in Antartide mercoledì per vedere le ricerche scientifiche in corso e per celebrare il 65esimo anniversario della base Scott della Nuova Zelanda. Il viaggio è uno dei pochi effettuati da un leader mondiale in Antartide in questi anni. Il suo arrivo era previsto per martedì, ma il suo aereo è stato riportato indietro a metà volo a causa del maltempo.

