Spettacolo di danze maori in aeroporto per dare il benvenuto ai passeggeri in arrivo

La Nuova Zelanda ha accolto turisti da Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Giappone e altri 50 altri paesi per la prima volta dopo due anni di pandemia. Il paese infatti durante questo periodo, per contenere il diffondersi del coronavirus, aveva imposto alcune delle più severe restrizioni al mondo. La Nuova Zelanda ha riaperto ai turisti dall’Australia tre settimane fa e lunedì a circa 60 paesi, inclusa gran parte dell’Europa. All’aeroporto, i passeggeri in arrivo sono stati accolti da uno spettacolo di danze maori.

