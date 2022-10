La ragazza sarebbe stata colpita alla testa

(LaPresse) Le immagini di una ragazza morta oggi a Mashad, in Iran, durante una manifestazione di protesta in seguito alla morte di Mahsa Amini: la manifestante sarebbe stata colpita alla testa. Il nome della ragazza, non ancora confermato, potrebbe essere Neda. Nel video, infatti, si sentono persone urlare: “Un’altra Neda è caduta“. Il riferimento è alla morte di Neda Agha-Soltan, la ragazza simbolo delle proteste dopo le elezioni del 2009.

