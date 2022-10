Lo ha ribadito il portavoce del Dipartimento di Stato americano

(Lapresse) Gli Stati Uniti sosterranno l’Ucraina, ma non entreranno in guerra contro la Russia. Lo ha ribadito il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price. La cosa più importante che possiamo fare è offrire sostegno” in modo che Kiev possa sedersi a un eventuale tavolo delle trattative in una posizione di forza”, ha precisato Price. La Nato, nel frattempo, smentisce Mosca sulla possibilità che Kiev possa utilizzare bombe sporche nel conflitto. “È una accusa assurda. Questo fa parte di uno schema che abbiamo già visto in precedenza da parte della Russia”, sostiene il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Il presidente ucraino Zelensky chiede all’Italia difese antiaree.

