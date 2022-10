Cinque le persone ferite

(LaPresse) Un’esplosione è avvenuta vicino all’ufficio della compagnia televisiva ZaTv a Melitopol, nella regione di Zaporizhzhia, in Ucraina. Lo hanno riferito le autorità filo-russe. L’onda d’urto ha danneggiato la facciata e le finestre dell’edificio, ferendo cinque persone. L’esplosione è stato qualificata come “attacco terroristico” dalle autorità filo-russe. NO ARCHIVE – NO RESALE

