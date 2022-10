Cinque palestinesi sono morti e venti sono rimasti feriti

La polizia israeliana ha diffuso il filmato, ripreso dalla telecamera del casco di un poliziotto, che mostra le truppe che sparano contro i militanti palestinesi durante un raid a Nablus. Le forze israeliane hanno fatto irruzione in una roccaforte di un gruppo armato nella seconda città più grande della Cisgiordania occupata, facendo saltare in aria un laboratorio di bombe e impegnandosi in uno scontro a fuoco. Funzionari sanitari palestinesi affermano che cinque palestinesi sono stati uccisi e 20 feriti.

