Zelensky: "Se la Russia dice che l'Ucraina sta preparando qualcosa, significa che sta preparando qualcosa"

Ancora attacchi russi in Ucraina: nelle ultime 24 ore, le forze russe hanno ucciso sei civili a Kurdiumivka, Velyka Novosilka e Bakhmut, e ferito cinque persone a Bakhmut, Zarichne e Terny. Lo ha riferito il governatore di Donetsk Pavlo Kyrylenko. Da febbraio, le truppe russe hanno ucciso 1.085 persone e ferito 2.465 nel territorio di Donetsk, escluse Mariupol e Volnovakha, secondo Kyrylenko.

Intanto, il ministro della Difesa ucraino respinge l’allarme lanciato dalla Russia sul possibile utilizzo di una bomba sporca da parte delle forze di Kiev: “Il pensiero di una ‘bomba sporca’ ci ripugna. Invitiamo le missioni dell’Onu e dell’Aiea a visitare l’Ucraina“. In un post sul proprio account Twitter Alexei Reznikov, ha invitato gli osservatori internazionali a visitare il Paese dopo le recenti accuse russe secondo cui Kiev starebbe preparando una ‘bomba sporca’. “Il mondo dovrebbe fornire una risposta al ricatto nucleare di Russia. Chiediamo l’adesione al paragrafo 4 del Memorandum di Budapest”, ha aggiunto.

Intanto, in una dichiarazione congiunta i ministri degli esteri di Francia, Regno Unito e Stati Uniti hanno ribadito il fermo sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina di fronte all’aggressione della Russia. “Rimaniamo impegnati a continuare a sostenere gli sforzi dell’Ucraina per difendere il suo territorio per tutto il tempo necessario”, si legge. “I ministri della Difesa di ciascuno dei nostri paesi hanno parlato con il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu su sua richiesta. I nostri paesi hanno chiarito che respingiamo tutti le accuse palesemente false della Russia secondo cui l’Ucraina si sta preparando a utilizzare una bomba sporca sul proprio territorio. Il mondo vedrebbe qualsiasi tentativo di usare questa accusa come pretesto per l’escalation. Rifiutiamo inoltre qualsiasi pretesto per l’escalation da parte della Russia”, prosegue la nota. “I ministri degli Esteri hanno anche discusso della loro comune determinazione a continuare a sostenere l’Ucraina e il popolo ucraino con sicurezza, assistenza economica e umanitaria di fronte alla brutale guerra di aggressione del presidente Putin”, conclude.

Zelensky: “Il mondo deve reagire duramente”

“Credo che ora il mondo dovrebbe reagire il più duramente possibile”, dice in un video sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ribattendo alle parole del ministro della Difesa russo Shoigu che in colloqui tenuti oggi telefonicamente con alcuni suoi omologhi europei aveva espresso “le sue preoccupazioni per le possibili provocazioni dell’Ucraina con l’uso di una ‘bomba sporca'”. “Se la Russia chiama i ministri degli Esteri e dice che l’Ucraina sta preparando qualcosa, significa una cosa: che la Russia ha già preparato tutto questo. Tutti sanno chi è la fonte di tutte le cose sporche immaginabili in questa guerra“, aggiunge Zelensky. “Ovunque la Russia abbia portato morte e degrado, stiamo tornando a una vita normale. Si tratta proprio degli ucraini. Dove c’è l’Ucraina, la vita non è mai distrutta. Ma ovunque la Russia vada, lascia fosse comuni, campi di tortura, città e villaggi distrutti, terre minate, infrastrutture distrutte e disastri naturali. E se qualcuno può usare armi nucleari nella nostra parte d’Europa, allora è solo un’entità, la Russia”, puntualizza Zelensky.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata