Vigili del Fuoco al lavoro per domare le fiamme

(LaPresse) Un vasto incendio è scoppiato alle pendici del Monte Kilimangiaro, in Tanzania. I Vigili del Fuoco, aiutati dai residenti locali, sono al lavoro per domare le fiamme. La causa dell’incendio non è ancora nota. Con i suoi 5.895 metri, il Kilimangiaro è la montagna più alta dell’Africa.

