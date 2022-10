Così la ex premier britannica, che si è dimessa dopo solo 45 giorni di mandato

Pronte le congratulazioni a Rishi Sunak, nuovo premier britannico, anche da parte di Liz Truss, che si è dimessa dopo solo 45 giorni di mandato. “Congratulazioni a Rishi Sunak per essere stato nominato leader del Partito Conservatore e nostro prossimo Primo Ministro. Hai il mio pieno sostegno”. Così su Twitter l’ex premier britannica Liz Truss dopo che Rishi Sunak ha vinto la corsa come nuovo leader dei Tory e nuovo primo ministro del Regno Unito.

Congratulations @RishiSunak on being appointed as Leader of the Conservative Party and our next Prime Minister.

You have my full support.

— Liz Truss (@trussliz) October 24, 2022