Finisce dopo appena sei settimane la sua avventura alla guida del governo britannico

La premier britannica Liz Truss ha annunciato le proprie dimissioni dopo appena sei settimane alla guida del governo. Truss ha letto una dichiarazione ai media fuori del numero 10 di Downing Street.

Le sue parole

Truss ha riferito che le elezioni per il nuovo leader del partito conservatore britannico, e nuovo premier del Regno Unito, si terranno “entro la prossima settimana”. La prima ministra uscente ha aggiunto che resterà “premier fino alla nomina del successore”.

Il mandato più breve della storia

Liz Truss è rimasta in carica solo 45 giorni. Si tratta del mandato più breve di qualsiasi primo ministro del Regno Unito, come spiega la Bbc, che ricorda come il secondo primo ministro per durata di servizio è stato George Canning, che rimase in carica per 119 giorni prima di morire nel 1827.

Il colloquio con il sovrano

“Sono entrata in carica in un momento di grande instabilità economica internazionale. Le famiglie e le aziende erano preoccupate su come pagare le bollette. Il mio mandato era di cambiare tutto questo. Riconosco, però, data la situazione, di non poter adempiere al mandato per cui sono stata eletta dal Partito conservatore. Ho parlato con Sua Maestà il Re Carlo per informarlo delle mie dimissioni da leader del Partito conservatore”.

Il leader laburista

Il leader laburista Keir Starmer ha chiesto “subito” le elezioni generali, dopo che Liz Truss ha annunciato le sue dimissioni da primo ministro del Regno Unito.

Il “saluto” di Mosca

“La Gran Bretagna non ha mai conosciuto una tale vergogna come primo ministro. Si ricorderanno di quando indossò l’elmetto sul carro armato, dell’ignoranza catastrofica e del funerale della regina subito dopo l’udienza con Liz Truss“. Lo ha scritto su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando le dimissioni di Liz Truss da primo ministro del Regno Unito.

Sterlina in recupero

La sterlina sale dello 0,31% sul dollaro Usa dopo le dimissioni della premier Liz Truss, a 1,1250 dollari, recuperando dai minimi della mattinata.

