L'unica rivale di Sunak, Penny Mordaunt, ha deciso di ritirarsi dalla corsa a leader dei Tory

Rishi Sunak ha vinto la corsa per essere il nuovo leader del Partito conservatore e prossimo primo ministro del Regno Unito. L’unica rivale di Sunak, Penny Mordaunt, ha deciso di ritirarsi dalla corsa a leader dei Tory. Sunak diventa primo ministro al posto di Liz Truss, che si è dimessa la scorsa settimana dopo 45 giorni in carica. “C’è solo una persona con il sostegno di 100 parlamentari”. Così il presidente del Comitato 1922, Sir Graham Brady, ha confermato che il nuovo leader dei conservatori e prossimo primo ministro del Regno Unito sarà Rishi Sunak. L’annuncio è stato accolto dagli applausi dei parlamentari Tory presenti. “No alle elezioni anticipate”, ha subito chiarito Sunak.

“Non ci saranno elezioni anticipate”. Lo ha detto Rishi Sunak ai parlamentari conservatori presenti alla Camera dei Comuni subito dopo essere stato nominato leader dei Tory e, conseguentemente, prossimo primo ministro del Regno Unito. Lo ha riferito il parlamentare conservatore Simon Hoare, come riporta Sky News. “Abbiamo una sfida economica molto seria da affrontare. Il Paese ci darà solo una possibilità per provarci”. Lo hanno riferito le parlamentari conservatrici Laura Farris e Rebecca Pow, come riporta Sky News. Farris ha spiegato che Sunak “era contento, ma ha sottolineato l’urgenza della situazione”, aggiungendo che il richiamo “all’unità” del neo-leader è stato accolto favorevolmente dai presenti. Pow ha aggiunto che Sunak ha definito la sua nomina a primo ministro come un “momento essenziale” ed ha affermato che “non si riposerà sugli allori”. “E’ stato umile come sempre”, ha detto ancora Pow.

“E’ il più grande privilegio della mia vita poter servire il partito che amo e un grande paese come il Regno Unito a cui devo molto” ha detto.

“Abbiamo scelto il nostro primo ministro. Questa è una decisione storica e dimostra ancora una volta il talento e la diversità del nostro partito. Rishi ha il mio pieno sostegno”. Così Penny Mordaunt ha annunciato il suo ritiro dalla corsa a leader dei Tory e il suo sostegno a Rishi Sunak, che diventerà quindi il nuovo primo ministro del Regno Unito al posto della dimissionaria Liz Truss.

L’ex premier David Cameron commenta: “Congratulazioni enormi a Rishi Sunak per essere il nuovo primo ministro che dovrà guidarci attraverso tempi difficili. Avevo previsto dieci anni fa che il partito conservatore avrebbe espresso il nostro primo primo ministro indiano britannico e oggi sono orgoglioso di ciò che è accaduto.

Arriva anche il commento della ex premier Liz Truss: “Congratulazioni a Rishi Sunak per essere stato nominato leader del Partito Conservatore e nostro prossimo Primo Ministro. Hai il mio pieno sostegno”.

