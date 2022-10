L'ex capo del Tesoro di Johnson, Rishi Sunak, avrebbe già i sostenitori necessari

Corsa al dopo Truss nel Regno Unito. Boris Johnson è tornato a Londra dalla sua vacanza nella Repubblica Dominicana dopo le dimissioni della premier Liz Truss che hanno aperto la strada alla sua successione. Johnson ha incassato il sostegno pubblico per la corsa alla leadership di diversi ex colleghi di gabinetto, incluso il segretario alla Difesa Ben Wallace e l’ex ministra dell’Interno Priti Patel. I candidati devono avere il sostegno di 100 legislatori Tory prima delle 14 di lunedì per poter correre. L’ex capo del Tesoro di Johnson, Rishi Sunak, che ha accelerato la cacciata di BoJo dimettendosi per protesta e che ha perso contro Truss, secondo la Bbc avrebbe raggiunto la soglia di sostenitori necessaria. L’unica candidata ad aver finora dichiarato pubblicamente di essere in corsa per sostituire Truss è la leader della Camera dei Comuni Penny Mordaunt.

