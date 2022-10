La politica si propone alla guida dei Tory come successore di Liz Truss: "Sono stata incoraggiata dal supporto dei colleghi"

Penny Mordaunt si candida alla leadership dei Tory e al ruolo di premier britannica dopo le dimissioni di Liz Truss. “Sono stata incoraggiata dal supporto dei colleghi che vogliono un nuovo inizio, un partito unito e una leadership che rispecchi l’interesse nazionale”, ha scritto su Twitter la leader della Camera dei Comuni.

I’ve been encouraged by support from colleagues who want a fresh start, a united party and leadership in the national interest.

I’m running to be the leader of the Conservative Party and your Prime Minister – to unite our country, deliver our pledges and win the next GE.#PM4PM pic.twitter.com/MM0NTHJ5lH

— Penny Mordaunt (@PennyMordaunt) October 21, 2022