La presidente della Commissione europea: "Limiteremo i prezzi eccessivi del gas"

(LaPresse) Mentre si realizzerà un nuovo indice complementare al Ttf “istituiremo un meccanismo di correzione del mercato proprio per limitare gli episodi di prezzi eccessivi del gas e per fare in modo che ci sia un chiaro ordine nella costruzione del mercato”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine della prima giornata del Consiglio europeo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata