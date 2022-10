Il premier uscente ha tenuto una conferenza stampa al termine del Consiglio Ue a Bruxelles: "Sono soddisfatto, accolte tutte le nostre proposte"

Si sono conclusi i lavori del Consiglio Ue a Bruxelles. Il premier uscente, Mario Draghi ha parlato in conferenza stampa dicendosi soddisfatto dei risultati raggiunti. “Accolte tutte le nostre proposte, ci saranno bollette più basse” ha annunciato. Per Draghi si tratta dell’ultimo impegno ufficiale in Europa: i colleghi gli hanno riservato un saluto speciale.

“Gli effetti” della nostra azione di governo “soprattutto sul piano dell’equità, sono stati significativi. Secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio abbiamo dimezzato l’effetto dei rincari sul bilancio familiare e nel caso delle famiglie più povere l’impatto è stato ridotto del 90%”. “Le decisioni di questa notte mi ha reso reso soddisfatto. Sono venute dopo un po’ di tempo, ci è voluta molta energia per arrivare a queste conclusioni ma mostrano che l’Ue è unita, pronta a intervenire con misure efficaci per rispondere alle esigenze di cittadini e imprese”.

“Una forte risposta europea è nell’interesse dell’Italia e anche dell’Europa”, ha aggiunto il premier uscente.”Il pacchetto approvato accoglie tutte le proposte dell’Italia, la creazione di un corridoio per i prezzi del gas, il disaccoppiamento del prezzo del gas da quello dell’elettricità. La necessità di avere strumenti comuni per mitigare l’effetto dei rincari dei prezzi dell’energia su imprese e famiglie”, ha rimarcato.

“L’Unione europea è fondamentale per la sicurezza, la stabilità e la prosperità degli Stati membri, del continente e del mondo intero. L’Italia deve essere al centro del progetto europeo, con la credibilità, l’autorevolezza e la determinazione che si addice a un grande paese fondatore come siamo stati noi” ha sottolineato Mario Draghi parlando con i giornalisti prima di tornare a Roma.

“Il risultato di oggi dimostra che l’Europa è più unita, nessuno di noi, soprattutto dopo il Consiglio di Praga, poteva aspettarsi che saremmo arrivati a una decisione così unitaria. Con oggi l’Europa è certamente più unita“.

“Non c’è modo di equivocare, saranno decisioni operative, quello che ci si aspetta è un testo giuridico per l’esecuzione di questi provvedimenti. Non significa che non c’è lavoro da fare ma è la prima volta che il Consiglio europeo ha dimostrato la disponibilità ad aver un tetto al prezzo del gas e un finanziamento comune. Questo non era affatto scontato”.

Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha parlato al termine del vertice. “Per quanto riguarda l’accordo sull’energia, c’è ancora da fare. Ma è molto importante che ci sia stata unità e unanimità” ha sottolineato in conferenza stampa.

