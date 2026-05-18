Serie A 2025-2026, ultima giornata domenica 24 maggio: orari, classifica e pronostici

La Serie A 2025/2026 si avvicina all’epilogo. Manca solo una giornata alla fine del massimo campionato e, dopo la festa scudetto dell’Inter in Piazza Duomo, l’aritmetica Champions del Napoli, l’Atalanta in Conference e le retrocessioni in Serie B di Pisa ed Hellas Verona, ora si attendono gli ultimi verdetti. Saranno cinque le gare in contemporanea domenica 24 maggio alle 20.45 nell’ultimo turno. La Lega Serie A ha diffuso anticipi e posticipi della 38/a giornata, garantendo la contemporaneità delle squadre impegnate nella corsa Champions (Milan, Roma, Como, Juventus) e nella lotta salvezza (Cremonese e Lecce).

Dai risultati di Cremonese-Como e Lecce-Genoa dipenderà il nome della terza squadra retrocessa in Serie B, con i lariani decisi però a provare a prendersi un posto nelle prime quattro proprio come il Milan che ospita il Cagliari, la Roma di scena a Verona e la Juventus impegnata nel derby contro i granata all’Olimpico Grande Torino.

Serie A, gli orari dell’ultima giornata

Questa la programmazione completa delle gare dell’ultima giornata di Serie A:

Fiorentina-Atalanta (venerdì 22/5 h. 20.45)

Bologna-Inter (sabato 23/5 h. 18)

Lazio-Pisa (sabato 23/5 h. 20.45)

Parma-Sassuolo (domenica 24/5 h. 15)

Napoli-Udinese (domenica 24/5 h. 18)

Cremonese-Como (domenica 24/5 h. 20.45)

Lecce-Genoa (domenica 24/5 h. 20.45)

Milan-Cagliari (domenica 24/5 h. 20.45)

Torino-Juventus (domenica 24/5 h. 20.45)

Verona-Roma (domenica 24/5 h. 20.45)

La classifica della Serie A

Questa la classifica della Serie A a una giornata dal termine:

Inter 86 punti (37 partite giocate; 27 vinte; 5 pareggiate; 5 perse; 86 gol fatti; 32 subiti) Napoli 73 37 22 7 8 57 36 Milan 70 37 20 10 7 52 33 Roma 70 37 22 4 11 57 31 Como 68 37 19 11 7 61 28 Juventus 68 37 19 11 7 59 32 Atalanta 58 37 15 13 9 50 35 Bologna 55 37 16 7 14 46 43 Lazio 51 37 13 12 12 39 39 Udinese 50 37 14 8 15 45 47 Sassuolo 49 37 14 7 16 46 49 Torino 44 37 12 8 17 42 61 Parma 42 37 10 12 15 27 46 Genoa 41 37 10 11 16 41 50 Fiorentina 41 37 9 14 14 40 49 Cagliari 40 37 10 10 17 38 52 Lecce 35 37 9 8 20 27 50 Cremonese 34 37 8 10 19 31 53 Verona 21 37 3 12 22 26 56 Pisa 18 37 2 12 22 25 69

I criteri in caso di arrivo a pari punti

Le prime quattro in classifica staccheranno il pass per la prossima Champions League. In caso di arrivo a pari punti, si ricorrerà alla classifica avulsa. Questi i criteri:

Scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Differenza reti generale

Reti segnate

Sorteggio

I pronostici

Lotta Champions

In chiave Champions la caduta della Juventus in casa contro la Fiorentina fa rumore e riscrive completamente lo scenario della lotta per un piazzamento tra le prime quattro. Uno 0-2 pesantissimo che costa carissimo agli uomini di Luciano Spalletti: come riporta Agipronews, infatti, secondo i betting analyst di Goldbet e Better la quota della qualificazione alla prossima Champions League per i bianconeri è quasi decuplicata, passando dall’1,20 di pochi giorni fa all’attuale 10,00. Questo perché la Juve è passata in un attimo dal terzo al sesto posto e non può più contare solo su sé stessa per centrare l’obiettivo.

Una frenata improvvisa che premia Milan e Roma, vincenti rispettivamente contro Genoa e Lazio e ora lontane solo tre punti dall’obiettivo. I rossoneri devono passare dalla sfida casalinga contro il già salvo Cagliari e vedono a 1,05 la qualificazione alla Champions che varrebbe un grosso sospiro di sollievo dopo le ultime settimane decisamente negative. Arrivano con ancora più slancio i giallorossi, che hanno vinto cinque delle ultime sei partite e sono in lavagna a 1,20 per la top-4. Rimane in piena corsa anche il Como, che vede a 4,50 il clamoroso colpo Champions.

Lotta salvezza

Il goal di Nikola Stulic al 95esimo a Reggio Emilia potrebbe aver deciso la lotta salvezza. Il 2-3 contro il Sassuolo infatti non solo permette al Lecce di ottenere un successo preziosissimo ma, soprattutto, evita il sorpasso della Cremonese (vittoriosa 0-1 a Udine) a una sola giornata dalla fine del campionato. Ne sono convinti i bookmaker che, riporta Agipronews, offrono la retrocessione in Serie B degli uomini di Eusebio Di Francesco a 10,00 su Planetwin365 e Betflag (contro il 6,00 della scorsa settimana) mentre la squadra di Marco Giampaolo scende ancora da 1,10 a 1,03. Una lavagna dove pesa anche il calendario: all’ultima giornata i salentini se la vedranno infatti, in casa, con un Genoa già salvo da tempo e quindi non particolarmente motivato; i grigiorossi invece ospiteranno il Como, ancora in corsa per un posto in Champions League.