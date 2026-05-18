Siena, due schermidori assolti da accusa di violenza sessuale su una collega

I fatti per cui erano imputati sarebbero accaduti nell’agosto del 2023

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Siena, Andrea Grandinetti, ha assolto con formula piena due giovani schermidori italiani accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di un’atleta uzbeka, minorenne all’epoca dei fatti. La sentenza, pronunciata al termine del rito abbreviato, stabilisce che ‘il fatto non sussiste‘.

L’episodio contestato sarebbe avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 agosto 2023 durante un raduno internazionale di scherma a Chianciano Terme, nel Senese, con la partecipazione di delegazioni sportive straniere. In aula era presente la giovane schermitrice, che ha reagito in lacrime alla lettura della sentenza. I due imputati erano accusati di presunti abusi avvenuti durante il soggiorno legato all’evento sportivo.