Amici 2026, chi è il vincitore Lorenzo Salvetti

Il cantante Lorenzo Salvetti è il vincitore di ‘Amici‘ 2026, il talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nella finale dell’edizione numero 25 del programma Mediaset Alessio, invece, ha vinto nella categoria ballo, Emiliano si è aggiudicato il premio della critica, mentre Angie ha ottenuto il premio delle radio.

Alessio, vincitore categoria ballo ad Amici 2026 (Foto ufficio stampa)

Pier Silvio Berlusconi: “Amici evento di cui siamo orgogliosi”

‘Amici‘ “è molto più di un programma: è un evento di cui siamo orgogliosi, un punto di partenza per giovani talenti”. Lo scrive l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in un messaggio a Maria De Filippi dopo la finale del talent che ha realizzato il 25,9% di share con 3.483.000 spettatori. “Cara Maria, brava. Hai fatto ancora un grandissimo lavoro. Grazie a te e a tutta la tua squadra da parte mia e di tutta Mediaset – afferma Berlusconi – ‘Amici‘ è molto più di un programma: è un evento di cui siamo orgogliosi, un punto di partenza per giovani talenti. Ti abbraccio forte. Pier Silvio”.

Chi è Lorenzo Salvetti

Il vincitore di Amici 2026, Lorenzo Salvetti, non è proprio un volto nuovo della tv. Il cantautore 18enne ha partecipato infatti anche a un altro celebre talent quando era ancora minorenne: X Factor 2024. L’artista, nato in provincia di Verona, faceva parte della squadra del giudice Achille Lauro e arrivò fino alla finalissima dell’edizione vinta da Mimì, conquistando il quarto posto. Lorenzo ha pubblicato nell’aprile scorso il singolo ‘Dimmelo tu’ e il 22 maggio prossimo uscirà l’EP Stupida Vita.

Angie annuncia uscita del suo ep ‘Sogni di vetro’

Tra le protagoniste assolute di Amici 2026, Angie annuncia l’uscita del suo Ep, ‘Sogni di Vetro’, in arrivo il 22 maggio via Emi Records Italy/ Universal Music Italia. Tra i sei concorrenti che hanno avuto accesso alla finale di Amici 2026, Angie è riuscita a conquistare i giudici del programma e il pubblico di tutt’Italia con la sua abilità vocale, oltre ad aggiudicarsi ieri sera il ‘Trofeo delle Radio’. ‘Sogni di Vetro’, in uscita il 22 maggio, è il suo primo progetto ufficiale. Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico cd e cd autografato (quest’ultimo in esclusiva sullo shop di Universal Music Italia).

Amici 2026, Angie vince il premio Radio (foto ufficio stampa)