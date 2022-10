La preoccupazione principale è per la carenza di cibo, carburante e altre merci normalmente trasportate attraverso i corsi d'acqua

(LaPresse) Pochi mesi dopo aver subito inondazioni che hanno distrutto i raccolti e sommerso intere comunità, migliaia di famiglie nell’Amazzonia brasiliana stanno affrontando ora una grave siccità. Il basso livello del Rio delle Amazzoni, al centro del più grande sistema di drenaggio del mondo, ha messo in allerta una trentina di comuni. La preoccupazione principale è per la carenza di cibo, carburante e altre merci normalmente trasportate attraverso i corsi d’acqua. “Ci sono molti problemi associati alla navigabilità. Molti comuni sono riforniti solo da barche. La difficoltà di accesso rende più costosi cibo, medicine e carburante. In molti casi, non c’è accesso in barca. Questo è molto preoccupante”, ha detto Luna Gripp, ricercatrice del Brazilian Geological Survey

