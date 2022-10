Volodymyr Zelensky: "Non c'è più spazio per i negoziati con il regime di Putin"

(LaPresse) “Gli attacchi mirati della Russia contro le infrastrutture civili in Ucraina sono crimini di guerra”. Così la presidente della Commisione Ue von der Leyen. Un terzo del Paese è al buio. “Non c’è più spazio per i negoziati con il regime di Putin”, afferma il leader di Kiev Zelensky. La centrale nucleare di Zaporizhzia ha ripristinato la connessione all’ultima linea elettrica rimasta in funzione. “Presto la battaglia russa per riconquistare Kherson”, avverte il vice amministratore filorusso della regione, dove è cominciata l’evacuazione di civili. E le forze ucraine hanno abbattuto durante la notte 12 droni russi di fabbricazione iraniana nella regione di Mykolaiv.

