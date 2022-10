Lo ha dichiarato il ministro della Difesa taiwanese Chiu Kuo-cheng

L’esercito taiwanese è “pienamente preparato” per qualsiasi invasione cinese, nel caso in cui Pechino decida di anticipare la sua mobilitazione militare. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa taiwanese, Chiu Kuo-cheng, come riporta l’agenzia Cna. Chiu ha così risposto alle osservazioni del Segretario di Stato americano Antony Blinken secondo cui Pechino era determinata ad annettere Taiwan con “una tempistica molto più rapida” durante una conversazione con l’ex Segretaria di Stato americano Condoleezza Rice a un evento alla Stanford University.

“L’esercito sa cosa dovrà fare mentre si prepara alla guerra. Non starà inerte se Pechino anticiperà la sua linea temporale per invadere militarmente Taiwan, lo farà, ha una propria tempistica e presterà attenzione ai segnali e farà previsioni sui possibili sviluppi di conseguenza”, ha affermato ancora Chiu, ribadendo la necessità che i militari si difendano nel caso in cui dovessero subire un “primo attacco” dall’Esercito popolare di liberazione cinese. “Proprio come se qualcuno cerca di spingerti, devi schivarlo o deviarlo”, ha aggiunto Chiu.

