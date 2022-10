Così il leader cinese durante il congresso del Partito Comunista Cinese

Il tema generale che emerge dal congresso del Partito comunista cinese in corso è quello della continuità, non del cambiamento. Si prevede che l’incontro, durato una settimana, riconfermi Xi Jinping come leader, riaffermi l’impegno per le sue politiche per i prossimi cinque anni e possibilmente elevi ulteriormente il suo status di leader tra i più potenti della storia moderna della Cina. Per molti cinesi, stanchi delle restrizioni pandemiche, la domanda più immediata è se ci sarà un allentamento della policy ‘Covid Zero’ dopo il congresso del partito.

Xi Jinping su Taiwan: “Riunificazione”

Durante il 20° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese (Pcc), il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito che la Cina non escluderà l’uso della forza per riportare l’isola autonoma di Taiwan sotto il suo controllo, dichiarando che “la riunificazione deve assolutamente essere raggiunta e la riunificazione sarà sicuramente raggiunta”, chiedendo inoltre ulteriori investimenti nell’ala militare del partito, l’Esercito Popolare di Liberazione.

