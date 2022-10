Lo ha confermato Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica

La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzia ha ripristinato la connessione all’ultima linea elettrica rimasta in funzione da 750 kilovolt (kV) dopo che è stata persa per la terza volta in dieci giorni. Lo ha affermato il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, in un comunicato. “Le ripetute interruzioni mostrano quanto la situazione della sicurezza e della protezione nucleare continui a essere precaria nella più grande centrale nucleare d’Europa durante l’attuale conflitto militare in Ucraina. Sottolineano inoltre la necessità di istituire una zona di sicurezza nucleare e di protezione intorno all’impianto, a seguito dei frequenti bombardamenti negli ultimi mesi all’interno o nelle vicinanze dell’impianto”, ha affermato Grossi.

