Staccata dalla rete elettrica dopo gli ultimi bombardamenti

La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia in Ucraina è stata scollegata dalla rete elettrica nazionale in seguito ai bombardamenti russi di questa mattina. Lo comunica l’Energoatom, la società statale di energia nucleare. “I terroristi russi hanno nuovamente colpito le sottostazioni di alcune infrastrutture critiche nel territorio controllato dall’Ucraina, provocando la chiusura dell’ultima linea di comunicazione da 750 kV”, si legge in una nota.

