L'uomo si era rifiutato di suonare per gli occupanti russi a Kherson

Continuano gli attacchi delle truppe russe su diverse città ucraine. In particolare l’esercito di Mosca è tornato a colpire zone critiche come Zaporizhzhia e Kiev. Nella regione di Zaporizhzhia c’è stato un nuovo attacco con droni kamikaze. Non sono state registrate vittime, ma sono state danneggiate diverse infrastrutture a causa di un incendio. Droni kamikaze sono stati usati anche per attaccare la regione di Dnipro. In questo caso l’esercito ucraino è riuscito ad abbatterne cinque: tre nel distretto di Kryvorizky, due su Nikopolsky. Si sono registrati poi nuovi attimi di paura a Kiev, quando è risuonato l’allarme aereo a causa di un ripetuto lancio di missili sulla regione. Kiev era stata già presa di mira nell’attacco a tappeto su molte città ucraine condotto dall’esercito di Mosca subito dopo l’attentato che aveva danneggiato il Ponte di Crimea lo scorso 8 ottobre. In seguito all’ultimo attacco, la rete elettrica di Kiev ha riportato gravi danni. Tanto che l’operatore energetico ucraino Ukrenergo ha invitato i consumatori “ad utilizzare l’elettricità con parsimonia, soprattutto dalle 17.00 alle 23.00”, pregandoli di “non utilizzare apparecchi elettrici che consumano energia, di spegnere le luci non necessarie e di rimandare il lavaggio alle ore notturne”.

La situazione di Kiev ha allertato anche le istituzioni cinesi. L’ambasciata di Pechino e il ministero degli Esteri cinese hanno invitato i cittadini che attualmente risiedono in Ucraina a “rafforzare le precauzioni per la sicurezza” e ad “evacuare” a causa “preoccupante situazione”. L’ambasciata cinese ha comunicato poi che “assisterà nell’organizzazione dell’evacuazione le persone bisognose”.

Da Kherson, dove un tentativo di offensiva da parte delle forze di Kiev è stato respinto dalle truppe russe, è arrivata la notizia dell’uccisione del direttore d’orchestra del Teatro drammatico della città. Il ministero della Cultura ucraino ha fatto sapere che il maestro Yuriy Kerpatenko si era rifiutato di eseguire un concerto per gli occupanti russi ed è stato ucciso in casa dalle forze di occupazione di Mosca. Intanto la Casa Bianca ha annunciato un nuovo pacchetto da 725 milioni di dollari di armi e altra assistenza militare per Kiev. Zelensky si è detto “sinceramente grato” al presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il nuovo pacchetto. “Riceveremo, in particolare, i tanto necessari proiettili per Himars e artiglieria” ha affermato Zelensky. Saranno, invece, 400 i milioni di dollari in aiuti umanitari che arriveranno all’Ucraina dall’Arabia Saudita.

La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha invece espresso il timore che la Russia possa utilizzare i “migranti della guerra in Ucraina” come “arma divisiva”. Mentre l’Alto rappresentante degli Affari Esteri dell’Unione Europea, Josep Borrell ha invitato l’Europa a “non stancarsi” di sostenere a Kiev. “Immaginate dove saremmo se non avessimo offerto il nostro sostegno fin dall’inizio della guerra”, ha dichiarato Borrell.

