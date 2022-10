Il numero totale dei militari russi ammonterà a poco meno di 9mila

Il numero totale dei militari russi presenti nel gruppo regionale congiunto di forze (Rgv) in Bielorussia ammonterà a poco meno di 9mila. Lo ha affermato domenica Valery Revenko, capo del dipartimento per la cooperazione militare internazionale del ministero della Difesa bielorusso che ha anche annunciato l’arrivo dei primi soldati russi, come riporta Tass.

The first troop trains with Russian servicemen who are part of the RGF began to arrive in Belarus. The relocation will take several days. The total number will be a little less than 9 thousand people. More information will be provided at a briefing for military attachés

— Валерий Ревенко (@Revenka_Valery) October 16, 2022