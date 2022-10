Nella prigione ci sarebbe anche l’italiana Alessia Piperno, arrestata in Iran a fine settembre

(Lapresse) Sarebbe tornata sotto controllo la situazione nel carcere di Evin, a Teheran, dove ieri sera c’è stata una rivolta con scontri, colpi d’arma da fuoco e anche un incendio. A bruciare il braccio 7 dove i detenuti sono rinchiusi in modo provvisorio in attesa di processo. 8 i feriti. Nella prigione ci sarebbe anche l’italiana Alessia Piperno, arrestata in Iran a fine settembre. Centinaia di persone sono state rinchiuse nella struttura durante le proteste dopo la morte di Mahsa Amin. Secondo le ong per i diritti umani viene anche usata la tortura.

