Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan dopo l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin ad Astana

La Turchia è pronta a creare un “centro internazionale di distribuzione del gas”. Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan dopo l’incontro con il presidente russo Vladimir Putin ad Astana, come riporta l’emittente turca Trt.

Putin aveva ipotizzato la creazione di un hub internazionale per la distribuzione del gas in Turchia, ed Erdogan ha confermato che il ministero per le Risorse Naturali turco e l’istituzione equivalente russa hanno ricevuto l’incarico per uno studio congiunto in questo senso. “Siamo in sinergia con Putin. La Tracia è vista come il luogo più indicato per un tale centro di distribuzione. Abbiamo già un centro di distribuzione nazionale, ma speriamo possa diventare internazionale in tempi brevi”, ha detto Erdogan, aggiungendo che alla riunione ha partecipato anche l’amministratore delegato di Gazprom, Aleksej Miller.

Turchia conferma volontà di agire da mediatore

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante l’incontro ad Astana, ha confermato al presidente russo Vladimir Putin la volontà di “agire come mediatore” per trovare una soluzione pacifica alla guerra in Ucraina. Lo riporta l’emittente turca Trt. “La fiducia della Russia e di altri paesi nelle capacità di mediazione della Turchia continua”, ha detto Erdogan.

