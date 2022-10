Le parole del Segretario generale della Nato al suo arrivo alla riunione dei ministri della Difesa dell'Alleanza atlantica a Bruxelles

“Accolgo con favore il messaggio molto forte che arriva dalla comunità internazionale. Il voto di ieri all’Onu è stata una chiara condanna dell’annessione illegale dei territori ucraini e un chiaro invito al presidente russo Putin a revocare queste decisioni e a rispettare l’integrità territoriale dell’Ucraina“. Lo ha affermato il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla riunione dei ministri della Difesa dell’Alleanza atlantica a Bruxelles.

“Penso anche che sia un messaggio molto importante che gli alleati e i partner della Nato nel Gruppo di contatto in difesa dell’Ucraina di ieri, saranno al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario. Aumenteremo il nostro supporto e, in particolare, forniremo più sistemi di difesa aerea all’Ucraina“.

