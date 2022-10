Il segretario generale della Nato al suo arrivo alla riunione dei ministri della Difesa dell'Alleanza atlantica a Bruxelles

“Ci sarà un incontro con il ministro ucraino Reznikov nel gruppo di contatto guidato dagli Stati Uniti per l’Ucraina e anche una cena con i ministri della Nato dove discuteremo di come aumentare il sostegno all’Ucraina. La priorità assoluta sarà una maggiore difesa aerea per l’Ucraina“. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla riunione dei ministri della Difesa dell’Alleanza atlantica a Bruxelles.

