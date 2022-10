Foto Belgorod, immagine dall'archivio Ap

Duemila persone senza elettricità, non ci sarebbero vittime

Duemila persone sono rimaste senza energia elettrica a causa del bombardamento di una sottostazione nella città di Shebekino, nella regione di Belgorod, nel sud-ovest della Russia, da parte delle forze armate ucraine. Lo afferma il servizio stampa delle autorità regionali su Telegram riferendo che non si sono registrate vittime. Lo riportano le agenzie russe.

Poco prima la Russia aveva dichiarato che risponderà “duramente” a qualsiasi attacco a “infrastrutture civili critiche”. Lo ha affermato in un briefing la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, come riporta Tass. “Come ha sottolineato il presidente Vladimir Putin, la risposta del nostro Paese a tutti gli attacchi terroristici e ai sabotaggi contro le infrastrutture civili critiche russe sarà dura e in linea con il livello di minacce ricevute dalla Federazione russa”, ha affermato Zakharova.

