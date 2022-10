Il presidente del Consiglio europeo: "Valutiamo la punizione dei crimini di guerra"

Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, in un post su Twitter parla chiaro e punta il dito contro Mosca. “Gli orrendi attacchi della Russia contro Kiev e altre città in Ucraina mostrano la disperazione del Cremlino. Questi attacchi indiscriminati ai civili sono crimini di guerra”, ha detto Michel. “Siamo impegnati a sostenere l’Ucraina e a ritenere responsabile il regime russo: affronteremo questo problema con i partner del G7“.

Russia’s horrendous attacks against Kyiv and other cities across #Ukraine show the desperation of the Kremlin.

These indiscriminate attacks on civilians are war crimes.

Committed to supporting Ukraine & holding Russian regime accountable – we’ll address this with @G7 partners.

— Charles Michel (@CharlesMichel) October 10, 2022