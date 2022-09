Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo

“Il presidente Putin ha deciso l’annessione illegale alla Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. Questa annessione segue falsi referendum e costituisce un’escalation pericolosa e irresponsabile. È concepito come un passo per intensificare la minaccia nucleare contro il resto del mondo”. Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in una dichiarazione. “L’Unione europea respinge e condanna inequivocabilmente queste annessioni illegali. Non le riconoscerà mai, così come non ha riconosciuto l’annessione della Crimea nel 2014. Ancora una volta, il Cremlino calpesta la Carta delle Nazioni Unite e l’ordine internazionale”, aggiunge Michel.

